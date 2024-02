Nuno Borges e Francisco Cabral foram eliminados na primeira ronda do torneio de pares de Acapulco, no México. A dupla portuguesa caiu perante os austríacos Alexander Erler e Lucas Miedler em dois sets, com os parciais de 7-6 (11-9) e 7-6 (8-6), em pouco mais de duas horas.

Recordar que Nuno Borges já tinha sido eliminado na vertente de singulares, na passada segunda-feira, quando perdeu com o japonês Yoshihito Nishioka, em três sets. O ATP 500 de Acapulco fica assim sem representação lusa.