O português Nuno Borges, número um nacional, chegou esta madrugada pelo segundo ano seguido à final do «challenger» de Phoenix, nos Estados Unidos, ao vencer o francês Luca van Assche em três sets.

Quinto cabeça de série do torneio que conquistou em 2023, o português, 60.º do ranking mundial, venceu o 86.º posicionado por 6-4, 4-6 e 6-2, ao cabo de duas horas e 35 minutos, para chegar à 10.º final do circuito «challenger», onde procura o sexto título.

Na final, Borges defrontará domingo o australiano Aleksandar Vukic, 67.º da hierarquia ATP, ou o italiano Matteo Berrettini, 154.º.

Esta é a primeira final de 2024 para o luso, num ano em que se tornou o primeiro de Portugal a chegar à quarta ronda de um torneio Grand Slam, no Open da Austrália, tendo então entrado no top 50 mundial.