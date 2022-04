O tenista português Gastão Elias conquistou este domingo o nono título «challenger» na carreira, depois de derrotar na final do Oeiras Open o croata Nino Serdarusic no Complexo de Ténis do Jamor.

O número 198 do ranking ATP superou o adversário em apenas dois ‘sets’, com os parciais de 6-3 e 6-4, em uma hora e 29 minutos.

Desta forma, Gastão Elias tornou-se no jogador português com mais títulos ‘challenger’ na carreira, superando Rui Machado e de Pedro Sousa (oito). O tenista vai agora subir 25 lugares na hierarquia mundial para fixar-se no 173.º lugar e diz sentir-se «honrado».

«Estou muito feliz. Acabei uma série de torneios [em 2021] com uma vitória [Oeiras Open IV], começo esta série de torneios com uma vitória também, obviamente que ficaria feliz em ganhar um título ‘challenger’, o meu nono, em qualquer lugar, mas aqui é mais especial», afirmou em conferência de imprensa.

O tenista português assumiu ter jogado «a um nível muito bom» e destacou ter sido «muito consistente».

«Senti-me bem desde o início. O jogo dele não me incomodou muito e, portanto, sentia-me mais ou menos tranquilo. Houve ali uma altura em que apareceu um bocadinho de vento e começou a dificultar um pouco as coisas taticamente e isso preocupou-me um pouco, porque podia ser o que ele precisava para entrar em jogo. Tive vários ‘break points’ no início do segundo ‘set’, não aproveitei e podia ter sido perigoso. Mas, felizmente, estive muito bem, sereno, concentrado e fiz um bom jogo do início ao fim», vincou.

«Nove ‘challengers’. Ser o português com mais vitórias a este nível quer dizer alguma coisa. Sinto-me honrado por poder ter esse recorde nas minhas mãos neste momento. Não sei quanto tempo mais vou aguentar», rematou.