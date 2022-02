O treinador do Tondela assumiu que a equipa beirã precisa de ser mais assertiva no ataque para levar a melhor sobre o Famalicão, em jogo da 24.ª jornada da Liga agendado para este sábado.

«Se formos capazes de fazer um jogo equilibrado, como contra o [Sporting de] Braga, tanto no ataque como na defesa e, quem sabe, estarmos mais assertivos no último terço, creio que já é uma boa resposta da equipa», defendeu Pako Ayestarán.

O técnico espanhol disse ainda pretender que a equipa não repita os «pequenos erros» que admitiu terem sido cometidos no jogo anterior diante do Sp. Braga e mostrou-se confiante no regresso aos bons resultados diante de um Famalicão que considerou estar a atravessar o melhor momento da época.

«Trabalho, responsabilidade, intensidade e acreditar que somos capazes e a partir daí, no dia do jogo, é tratar que o rendimento seja o que esperamos de cada um de nós e, primeiro, temos de nos concentrar em cada um de nós. (...) Há que acreditar, porque a equipa está a demonstrar que está viva, está a competir em todos os jogos e isso é o que todos os adeptos perseguem», notou.

Este jogo acontece poucos dias antes do encontro com o Sp. Braga, a contar para a 1.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal, mas Pako Ayestarán garantiu que só pensa no Famalicão. «Não abdicamos de nada. Eu quero os três pontos neste jogo e logo quero ganhar o seguinte, como todos os treinadores, adeptos e jogadores», concluiu o treinador do Tondela.