Richard Carapaz conquistou a medalha de ouro na prova de fundo de ciclismo de estrada dos Jogos Olímpicos.

O ciclista equatoriano, vencedor da Volta a Itália em 2019 e terceiro classificado na recente edição do Tour de França, descolou do grupo dos favoritos juntamente com o norte-americano Brandon McNulty e desferiu o ataque final na luta pelo ouro já dentro do circuito a sensivelmente seis quilómetros da meta instalada no Autódromo Internacional de Fuji.

O grupo com alguns dos restantes favoritos chegou a mais de um minutos e Wout van Aert, da Bélgica, «agarrou» a prata numa discussão ao sprint. O esloveno Tadej Pogacar, vencedor do Tour 2020 e 2021, foi bronze.

João Almeida chegou a cerca de 3 minutos e meio a encabeçar um grupo e concluiu a prova com um honroso 13.º lugar.

Nélson Oliveira, o outro representante português em prova, concluiu no 41.º posto a 10 minutos de Carapaz.