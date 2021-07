Rui Bragança foi afastado da prova de -58 kg de taekwondo dos Jogos Olímpicos.

O lutador português perdeu por 24-9 com o espanhol Adrian Vicente Yunta, mas ainda podia alcançar o caminho do bronze caso o oponente chegasse até à final do torneio.

No entanto, Adrian Vicente Yunta caiu ao seundo combate, diante do sul-coreano Jang Jun (campeão mundial e líder do ranking), por 24-19.

«Se faltassem quatro anos, se calhar não, mas a faltar dois para acabar o apuramento para os Jogos Olímpicos é fazer mais um ‘forcingzinho’. E se o meu corpo aguentar como tem aguentado…», assumiu o atleta de 29 anos, o segundo mais velho dos 16 da categoria de -58 kg em Tóquio2020, colocando o foco nos Jogos de Paris em 2024.