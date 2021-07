Kevin Durant está por estes dias no Japão, onde vai disputar a prova olímpica de basquetebol com a seleção dos Estados Unidos.

Na cerimónia de abertura, o jogador dos Brooklyn Nets foi alvo de uma brincadeira pelos restantes atletas da comitiva norte-americana, que lhe cantaram os parabéns. O problema é que o aniversário de Durant é no dia… 29 de setembro.

Talvez por isso Durant não tenha mostrado grande entusiasmo...

Ora veja:

Team USA sang KD a happy birthday



It's not even his birthday 🤣 pic.twitter.com/eXdRwmsEX4