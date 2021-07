Estão oficialmente abertos os Jogos Olímpicos. Quem o disse foi o imperador Nahurito, que marcou presença na cerimónia de abertura da prova desta sexta-feira. O momento foi ainda assinalado com o tradicional acendimento da chama olímpica, que ficará acesa até dia 8 de agosto.

A tenista japonesa Naomi Osaka transportou a tocha, que passou ainda pelas mãos de Tadahiro Nomura, tricampeão olímpico de judo, em 1996, 2000 e 2004, e Saori Yoshida, tricampeã olímpica na luta livre. Depois, deu uma volta nas mãos de vários antigos atletas, jovens estudantes e profissionais de saúde, e foi levada por Osaka, vencedora de quatro torneios do «Grand Slam», ao caldeirão, desenhado por Oki Sato, canadiano educado em Tóquio.

No Estádio Nacional, com as bancadas vazias, apenas com oficiais e jornalistas presentes no recinto, devido aos constrangimentos provocados pela pandemia de covid-19, a cerimónia prosseguiu com coreografias e representações das tradições do Japão, além de referências às vítimas da pandemia. A celebração foi bastante contida, com luzes baixas e pouca animação, mas com a mensagem de que o caminho é em frente.

Mas não faltou o tradicional desfile dos atletas, este ano com uma diferença: simbolizando a igualdade de género, cada país teve um homem e uma mulher como porta-estardartes. A liderar 17 dos 91 representantes de Portugal estiveram os atletas Telma Monteiro e Nelson Évora, que entraram em grande festa com a bandeira nacional.

Portugal foi a 169.ª comitiva a desfilar num palco minimalista. A fechar houve tempo para um espetáculo de pirotecnia, que contrastou com a melancolia vivida durante grande parte da cerimónia.

Dos representantes de Portugal nos Jogos Olímpicos, destaque para a desistência do surfista Frederico Morais, que na manhã desta sexta-feira não viajou para o Japão por estar infetado com covid-19.

Os Jogos Olímpicos Tóquio2020, que foram adiados por um ano, vão ser disputados até 8 de agosto.