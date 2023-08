O Ajax anunciou a contratação de Chuba Akpom, avançado inglês que na época passada foi o melhor marcador do Champioship precisamente à frente de Viktor Gyökeres.

Chuba Akpom, de 27 anos, chega ao clube dos Países Baixos proveniente do Middlesbrough. Ao todo, marcou 28 golos no segundo escalão de Inglaterra, mais sete do que o avançado sueco contratado pelo Sporting ao Coventry.

O Ajax informou ter pago 12,3 milhões de euros ao Middlesbrough e que o valor total da transferência poderá ascender a 14,3 milhões de euros mediante objetivos.