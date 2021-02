Parece estar muito próxima do fim a aventura de Marcos Rojo no Manchester United, clube para o qual se transferiu do Sporting.

O defesa argentino que esta época apenas jogou uma vez pela equipa de reservas foi filmado nas instalações do Boca Juniors, confirmando os rumores que ecoavam há alguns dias na Argentina.

De acordo com a imprensa local, ao jogador de 30 anos falta apenas a realização dos habituais exames médicos para assinar por três anos com o Boca Juniors.