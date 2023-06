Sandro Cruz despediu-se nesta sexta-feira do Benfica, com uma publicação nas redes sociais, na qual agradece às águias pelos nove anos que viveu no clube.

«Sempre me incutiram bons valores… e um deles é a “GRATIDÃO” por quem nos deu tanto! Foram 9 anos de ligação a ti Benfica… aquilo que sou hoje é graças a tudo que me proporcionaste!», escreveu o lateral-esquerdo que na última época esteve emprestado ao Desp. Chaves.

O jogador de 22 anos, filho do antigo internacional português de andebol Filipe Cruz, que ainda tinha mais um ano de contrato, deixou ainda uma promessa: «Se Deus quiser, eu hei de voltar».