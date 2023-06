O Estrela da Amadora despediu-se nesta quarta-feira de João Silva, avançado de 33 anos que fez apenas uma época ao serviço do clube.

João Silva chegou à Reboleira no início da época e contribuiu com seis golos para o regresso do histórico clube à Liga.

O avançado português que cumpriu quase toda a carreira fora do país fez 34 jogos pelo Estrela, 29 dos quais na caminhada rumo à subida.

«O Estrela da Amadora vem por este meio comunicar a saída por término de contrato com o atleta João Silva. Agradecemos todo o empenho e resiliência neste ano de história. O nosso muito obrigado, João!», escreveu o clube nas redes sociais.