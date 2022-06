O Gil Vicente está a negociar o regresso do guarda-redes russo Stanislav Kritciuk, adiantou a imprensa desportiva e confirmou o Maisfutebol.

O futebolista de 31 anos vai acertar a rescisão com o Zenit, com quem tinha mais um ano de contrato, antes de voltar a Barcelos.

Recorde-se que, no último verão, Kritciuk chegou a custo zero ao Gil Vicente, depois de uma temporada no Belenenses. O russo fez apenas seis jogos e despediu-se dos galos ao fim de pouco mais de dois meses, tendo-se transferido para o Zenit, por um montante a rondar os dois milhões de euros.

Pelo emblema de São Petersburgo fez apenas 11 jogos, devido a uma lesão que o afastou durante grande parte da temporada.