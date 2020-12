O Arouca anunciou a contratação de Arsénio, que regressa a Portugal para representar o atual quinto classificado da II Liga, depois da última temporada na Arábia Saudita.

«O extremo português de 31 anos conta com uma vasta experiência no futebol nacional e internacional. Arsénio reforça a nossa equipa depois de na última temporada ter representado o Al-Fayha da Arábia Saudita», diz a nota dos arouquenses.

Depois de passagens pelo Moreirense, Belenenses ou pelos búlgaros do Litex e CSKA Sófia, Arsénio junta-se agora ao plantel de Armando Evangelista que, no sábado, venceu no terreno da Oliveirense por 2-1.