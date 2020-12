O Leipzig anunciou a contratação de Dominik Szoboszlai aos austríacos do Salzburgo.

O avançado de 20 anos assinou pelo clube alemão um contrato válido até ao verão de 2025. Szoboszlai é internacional pela Hungria e estava no Salzburgo desde 2016. Esta época fez nove golos em 21 jogos.

Os dois clubes, recorde-se, pertencem à gigante de bebidas energéticas detida pelo magnata Dietrich Mateschitz e é habitual negociarem jogadores.

De acordo com o Sport Bild, o Leipzig pagou pelo passe do jogador uma verba a rondar os 20 milhões de euros, menos cinco do que o valor que constava da cláusula de rescisão. Ainda segundo o mesmo jornal, o Salzburgo reserva 20 por cento do montante total de uma transferência futura.

#RBLeipzig are delighted to announce the signing of Dominik #Szoboszlai! 🤝



The 20-year-old signs a contract until June 2025 and will wear the number 17 shirt ✍️ pic.twitter.com/tUakiN8zul