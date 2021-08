O Arsenal anunciou oficialmente a contratação de Martin Odegaard, que se mudou em definitivo para o clube londrino depois de ter cumprido a segunda metade da última época na equipa de Mikel Arteta por empréstimo do Real Madrid.

O médio ofensivo vai vestir a camisola número 8 e ainda não estará disponível para o jogo deste fim de semana com o Chelsea, uma vez que está à espera do visto de trabalho, o qual ainda não foi emitido.

Embora os clubes não tenham divulgado oficialmente o valor da transferência, a imprensa espanhola avança que o Arsenal pagou 40 milhões de euros para contratar Odegaard, ele que na segunda metade da última temporada fez 20 jogos com a camisola do Arsenal, realizou duas assistências e apontou dois golos, um dos quais muito celebrado e que valeu a vitória no escaldante dérbi frente ao Tottenham.

Odegaard deixa assim o Real Madrid aos 22 anos e depois de sete temporadas, ele que chegou ao clube quando tinha apenas 15 anos e era considerado um fenómeno. Nunca cumpriu as promessas e acabou por ser emprestado a clubes como o Heerenveen (duas épocas), Vitesse e Real Sociedad.

Na equipa principal do Real Madrid fez apenas dez jogos, sem nenhum golo nem nenhuma assistência.