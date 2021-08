O Bournemouth oficializou a contratação do central Gary Cahill por uma época. O central inglês de 35 anos chega ao sul de Inglaterra a custo zero, depois de ter terminado o vínculo com o Crystal Palace.

Tendo jogado por clubes como Aston Villa, o Bolton Wanderers e Sheffield United, Cahill atingiu notoriedade ao serviço do Chelsea, pelo qual ganhou duas Premier Leagues, uma Liga dos Campeões e duas Ligas Europa.