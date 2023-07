Josko Gvardiol, defesa croata do RB Leipzig, é alvo do Manchester City, mas este dossier não está fácil para a formação de Guardiola.

Segundo o diretor desportivo Max Eberl, as negociações entre o clube alemão e o Manchester City pelo central estão «ainda muito distantes de um acordo». O jogador croata possui uma cláusula de rescisão estipulada em 110 milhões de euros para o verão de 2024.

De acordo com a revista kicker, Eberl também afirmou que, caso Gvardiol permaneça no clube alemão, não fará mais nenhuma contratação no mercado de transferências, indicando que o plantel estará completo