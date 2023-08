Jürgen Klopp, treinador do Liverpool, afirmou que o clube ainda não recebeu uma oferta da Arábia Saudita por Mohamed Salah, insistindo que o herói de Anfield está «100 por cento comprometido com o clube»:

«Não há nada para falar do nosso ponto de vista, Mo Salah é um jogador do Liverpool, se houvesse alguma coisa, a resposta seria não. [Está] 100 por cento comprometido com o clube», disse o germânico.

De acordo com a imprensa inglesa, Salah, de 31 anos, é alvo do Al Ittihad, que irá apresentar uma proposta no valor de 100 milhões de libras (cerca de 117 milhões de euros). No entanto, o Liverpool mantém-se firme na sua posição de que o avançado egípcio não está à venda, ele que assinou um novo contrato de três anos com os Reds no verão passado, mantendo-o em Anfield até 2025.

Recentemente, também Ramy Abbas, agente de Salah, rejeitou ligações a uma mudança para a Arábia Saudita, antes de novos relatos sobre o interesse do Al Ittihad.

«Se tivéssemos considerado sair do Liverpool este ano, não teríamos renovado o contrato no verão passado. Mohamed mantém o compromisso com o Liverpool», pode ler-se no tweet.

Segundo a imprensa inglesa, o novo contrato do jogador de 31 anos tornou-o no jogador mais bem pago da história do Liverpool, ganhando cerca de 350 mil libras por semana, e ele não deu indicações de que queira sair.

Recorde-se que dois antigos colegas de equipa de Salah no Liverpool, Fabinho (Al-Ittihad, de Nuno Espírito Santo) e Jordan Henderson (Al Ettifaq, de Steven Gerrard), deixaram Anfield para se juntarem a clubes sauditas neste verão.

Há cerca de duas semanas, Gerrard, treinador do Al Ettifaq, foi questionado se gostaria de contratar Salah, ao que respondeu: «Não! A resposta é não porque Mohamed Salah é o meu jogador favorito, eu amo o Liverpool, por isso o Mohamed pode ficar onde está. Quando ele ganhar mais campeonatos e mais Ligas dos Campeões com o Liverpool, talvez consideremos.»