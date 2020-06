A Atalanta confirmou que Mario Pasalic, médio centro de 25 anos, vai continuar ao serviço da equipa de Bérgamo, mas agora assinando contrato em definitivo, depois das boas indicações deixadas nas duas últimas temporadas no clube italiano.

Emprestado desde 2018 ao emblema italiano, o croata nunca conseguiu vingar no Chelsea, somando empréstimos consecutivos a Milan, Spartak Moscovo e Atalanta. Os responsáveis do clube do norte de Itália não divulgaram os valores envolvidos no negócio.