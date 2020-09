O Sporting comunicou esta noite a venda de Marcos Acuña à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A SAD leonina anunciou que chegou a acordo com o Sevilha, corroborando a informação veiculada a meio da tarde pelo clube andaluz, por um montante fixo de 10,5 milhões de euros, aos quais se acrescem dois milhões de euros em variáveis. Estas cláusulas estão relacionadas com a obtenção de objectivos relacionados com a participação em jogos e com a participação da equipa de futebol do Sevilha na Liga dos Campeões.

O Sporting informou ainda a CMVM que os encargos com a intermediação por parte de empresários ascendem a um milhão e cinquenta mil euros, o equivalente a dez por cento do valor da transferência, e que o valor do Mecanismo de Solidariedade devido a clubes terceiros será suportado em partes iguais com o Sevilha.

Acuña assina por quatro épocas com o Sevilha e junta-se de imediato ao estágio que a equipa de Julen Lopetegui realiza em Algorfa.

O médio/lateral de 28 anos deixa o Sporting ao fim de três temporadas, nas quais fez 135 jogos e marcou nove golos.