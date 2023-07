O Galatasay anunciou a contratação de Cédric Bakambu ao Al Nasr, tendo para isso pagado 700 mil euros ao clube do Dubai. Bakambu é um ponta de lança congolês, nascido em França, e que na última época marcou 18 golos e fez três assistências ao serviço do Olympiakos, da Grécia.

Há menos de um mês transferiu-se para o Al Nasr a custo zero e agora o clube dos Emirados Árabes Unidos aceitou vendê-lo para o futebol europeu, conseguindo um lucro de 700 mil euros com o negócio.

«Foi alcançado um acordo com o jogador de futebol profissional Cédric Bakambu e o seu clube Al-Nasr SC Limited para a transferência do atleta. A transferência tem um custo líquido de 700.000 euros, que será pago ao anterior clube do jogador», anunciou o Galatasaray nas redes sociais.

Cédric Bakambu, que cresceu no Sochaux e já passou por clubes como o Villarreal, o Marselha, o Beijing Guoan e o Bursaspor, assinou um contrato válido por duas temporadas com o Galatasaray.