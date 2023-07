Savinho, avançado internacional jovem pelo Brasil, foi anunciado como reforço do Girona, confirmando-se uma notícia avançada pelo Maisfutebol.

O jogador de 19 anos chega à equipa da Liga espanhola por empréstimo dos franceses do Troyes, num negócio que envolve dois clubes do City Group, conglomerado de clubes do qual faz parte, à cabeça, o Manchester City.

O Sp. Braga estava interessado em Savinho, mas esbarrou nas pretensões da opção de compra pelo jogador.