Poucos dias depois de ter perdido a final da Liga dos Campeões para o Manchester City, o Inter Milão vai perder um dos seus capitães.

Milan Skriniar anunciou nesta terça-feira que vai mudar-se para o Paris Saint-Germain, confirmando uma informação que já circulava há algumas semanas.

«Na próxima época vou jogar no PSG. Vamos ver como correm as coisas. Fui operado esta época a uma lesão importante, mas tentei recuperar, treinando até quando o resto da equipa descansava», disse o eslovaco, concentrado com a sua seleção.

De referir que Skriniar, de 28 anos, não joga desde março, quando defrontou o FC Porto na primeira mão dos oitavos de final da Champions.