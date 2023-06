David Monteiro, de 19 anos, renovou contrato com o Sporting e vai continuar no clube ao qual chegou com seis anos.

O lateral internacional sub-19 que pode jogar dos dois lados atuou na última época na Youth League em que os leões chegaram à final, mas também na equipa B e nos sub-23.

«Mostra o voto de confiança do clube em mim e que me veem com os mesmos olhos desde o primeiro dia em que aqui cheguei. É sempre a mesma responsabilidade e estarei sempre com a mesma ambição», promete, citado pela Sporting TV.

David Monteiro vai participar na fase final do Campeonato da Europa de sub-19.