O FC Porto cumpriu neste sexta-feira mais uma sessão de treino com vista à estreia na Liga, diante do Belenenses no domingo.

Matheus Uribe e Marko Grujic continuam entregues ao boletim clínico dos azuis e brancos.

O médio colombiano ainda faz treino integrado condicionado e o sérvio continua em tratamento.

O FC Porto joga no Estádio do Dragão no domingo pelas 18h00 e e Sérgio Conceição fala aos jornalistas neste sábado às 12h00, já depois da última sessão de trabalho antes da estreia na Liga com o Belenenses.