O FC Porto cumpriu esta quarta-feira mais uma sessão de trabalho com vista ao regresso à competição, agendado para 3 de junho diante do Famalicão, no Estádio Cidade de Barcelos, recinto que vai acolher os restantes jogos dos famalicenses na condições de visitados na presente temporada.

Sérgio Conceição voltou a chamar os três «bês» Francisco Meixedo, Fábio Vieira e João Mário.

Recorde-se que o defesa espanhol Iván Marcano sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito, foi operado na segunda-feira e é baixa certa nos próximos meses.