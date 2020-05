Iván Marcano tem uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito e vai ser operado a breve prazo. O defesa-central espanhol lesionou-se no treino desta quarta-feira.



Os dragões informam que, durante a sessão de trabalho, o jogador sofreu um traumatismo direito no joelho, do qual resultou a rotura do ligamento.



Marcano, um dos capitães de equipa, vai falhar assim uma fase decisiva do FC Porto na temporada 2019/20.



O espanhol de 32 anos, que forma a habitual dupla de centrais com Pepe, disputou 37 jogos até ao momento, marcando seis golos.