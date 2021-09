Após uma derrota e um empate para o campeonato turco, intercalados por um empate para a Liga Europa com o Eintracht Frankfurt, o Fenerbahçe de Vítor Pereira regressou esta quinta-feira aos triunfos, batendo o Giresunspor (2-1) na 6.ª jornada da Super Lig.



Ferdi Kadioglu colocou a equipa da casa em vantagem ao segundo minuto de jogo e Mesut Ozil ampliou a margem já na segunda parte (64m), depois do Giresunspor ter falhado um castigo máximo.



O português Miguel Crespo (ex-Estoril) foi lançado no início da segunda parte e os visitantes ainda reduziram, já ao minuto 85, por Souleymane Doukara, sem conseguirem alterar o desfecho do encontro.



O Fenerbahçe de Vítor Pereira fica na quarta posição do campeonato turco, com 13 pontos, a apenas um do líder Besiktas.



Entretanto, no Alanyaspor, Daniel Candeias (77m) e João Novais (87m) foram suplentes utilizados no triunfo perante o Kasimpasa, por 2-0.



Edgar Ié, jogador luso-guineense do Trabzonspor, foi titular no empate com o Konyaspor (2-2).