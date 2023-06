Serhiy Rebrov é o novo selecionador da Ucrânia, anunciou esta quarta-feira a Federação daquele país.

O antigo jogador de equipas como o Tottenham, o West Ham ou Dínamo de Kiev rubricou um contrato válido por três anos.

Ruslan Rotan era atualmente o selecionador interino da seleção ucraniana, depois da saída de Oleksandr Petrakov em janeiro.

Rebrov, diga-se, foi técnico adjunto da Ucrânia entre 2010 e 2011. Passou também pelo Dínamo de Kiev e mais recentemente trabalhou no Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos.

Serhiy Rebrov is new head coach of the National Team of Ukraine pic.twitter.com/iWQhvK4B9k