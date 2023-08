Sarina Wiegman foi eleita a treinadora do ano pela UEFA em 2022/23.

A selecionadora de Inglaterra, de 53 anos, foi distinguida e recebeu presencialmente o prémio nesta quinta-feira, no Mónaco, na cerimónia que teve ainda o sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões 2023/24.

A neerlandesa conduziu a Inglaterra à final do Mundial feminino 2023, um ano depois de, em 2022, ter orientado a seleção ao título europeu.

Em abril último, a Inglaterra, treinada por Wiegman, venceu a Finalíssima feminina ante o Brasil.

Wiegman concorria ao prémio com Jorge Vilda, selecionador de Espanha, que venceu o Mundial feminino na Austrália e na Nova Zelândia, assim como com Jonatan Giráldez, técnico que guiou o Barcelona ao título na Liga dos Campeões feminina e na liga espanhola. Vilda ficou em segundo na votação e Giráldez em terceiro.

No seu discurso, Wiegman acabou por dedicar o prémio à seleção espanhola. «Gostaria de dedicar este prémio à seleção espanhola, uma equipa que, no Mundial, jogou um grande futebol e que toda a gente gostou», referiu, antes de receber uma salva de palmas e já depois de lembrar as «questões» em torno da seleção de Espanha, devido ao episódio do beijo entre a futebolista Jenni Hermoso e o presidente da Federação espanhola, Luis Rubiales. «O jogo cresceu, mas ainda há um grande caminho para percorrer no feminino», frisou.

«Esta equipa merece ser celebrada e ouvida e vou dar, de novo, um grande aplauso, e espero que também o façam», disse, ainda.