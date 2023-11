O Ministério Público está a efetuar buscas na residência oficial do primeiro-ministro, no Palácio de São Bento, e em dois ministérios do Governo, num caso que, segundo a CNN Portugal apurou, está relacionado com um processo sobre negócios com lítio e hidrogénio que já levou a duas detenções.

O empresário Diogo Lacerda Machado, próximo do primeiro-ministro, e o chefe de gabinete de António Costa, Vítor Escária, foram detidos, tal como o presidente da Câmara de Sines, o socialista Nuno Mascarenhas, no âmbito de processo que investiga negócios de hidrogénio e lítio.

A CNN Portugal sabe que foram também efetuadas buscas relacionadas com o ex-ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, e o dono da empresa Lusorecursos, Ricardo Pinheiro.

Também João Galamba, então secretário de Estado do Ambiente, e o atual ministro Duarte Cordeiro estão a ser alvo de buscas e serão constituídos arguidos no processo.

Em causa está o negócio que garantiu à Lusorecursos a exploração da mina de lítio em Montalegre, apesar de a empresa não fazer parte do grupo de empresas com direito de prospeção.

Entretanto, o Ministério do Ambiente e da Ação Climática confirmou à Lusa a realização de buscas da PSP nas suas instalações. Fonte oficial do ministério de Duarte Cordeiro disse, no entanto, não conhecer ainda o motivo das buscas.

