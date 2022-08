O União de Leiria-Vitória de Setúbal, duelo entre históricos do futebol português, foi o segundo jogo com mais espectadores neste fim de semana, perdendo apenas para o clássico entre FC Porto e Sporting, naturalmente.

O encontro entre dragões e leões levou 49.430 espectadores ao recinto portista, no sábado, mas os restantes seis jogos referentes à 3.ª jornada da Liga já realizados - faltam o Gil Vicente-Famalicão e o Benfica-P. Ferreira - despertaram menos interesse que o confronto entre históricos na Liga 3.

Com 12.581 espectadores nas bancadas, o duelo de Leiria superou até o Sp. Braga-Marítimo (12.358). Segue-se o Desp. Chaves-Vizela (5.489), igualmente da Liga, e mais um jogo entre históricos no terceiro escalão, com 3.205 espectadores nas bancadas do Estádio do Restelo para o Belenenses-Académica.

Refira-se, porém, que os restantes duelos da 1.ª jornada da Liga 3 tiveram assistências entre os 233 e os 713 espectadores.

O top 5 dos jogos realizados este fim-de-semana:

1.º FC Porto-Sporting: 49. 430 espectadores

2.º U. Leiria-V. Setúbal: 12. 581

3.º Sp. Braga-Marítimo: 12.358

4.º Desp. Chaves-Vizela: 5.489

5.º Belenenses-Académica: 3.205