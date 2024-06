O Leicester City anunciou a renovação de Jamie Vardy, nesta sexta-feira, através das plataformas oficiais do clube. O experiente avançado, de 37 anos, viu o seu contrato ser estendido por mais um ano.

Durante o ano passado, apesar da idade avançada, marcou 20 golos no Championship, em que o Leicester City ganhou a segunda divisão inglesa. É o terceiro jogador com mais golos pelo Leicester.

Conquistou a Premier League, a Taça de Inglaterra, a Supertaça e dois títulos da segunda divisão durante sua passagem pelos Foxes, num total de 464 partidas desde que foi contratado do Fleetwood Town, em 2012.

Em entrevista aos meios do clube, Vardy afirmou: «Estou muito contente por ter conseguido os números que consegui [na época passada], mas ainda há mais para fazer. Eu cuido de mim. Sempre disse que a idade é apenas um número. As minhas pernas sentem-se bem e é por isso que continuo até as minhas pernas dizerem “acabou, acabou o jogo”. Haverá um dia em que isso vai acontecer, mas não é agora», garantiu.