Diego Armando Maradona celebra 60 anos nesta sexta-feira. O astro argentino que brilhou nas décadas de 80 e 90 teve no Nápoles o apogeu do seu futebol. Na equipa do sul de Itália, Maradona venceu dois campeonatos, uma taça e ainda uma Taça UEFA.

Neste vídeo da Dugout, parceira do Maisfutebol, podem ver-se alguns dos melhores momentos de El Pibe com a camisola do Nápoles.