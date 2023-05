O Benfica goleou esta tarde o Portimonense por 5-1, no Algarve, e fica a apenas uma vitória (ou uma derrota do FC Porto já amanhã na receção ao Casa Pia) de se sagrar campeão nacional.

Grimaldo (4m), Filipe Relvas na própria baliza (29m) e Gonçalo Ramos (45m), na primeira parte, além de um bis de Petar Musa (87m e 89m), já perto do fim do jogo, fizeram os golos que valeram o triunfo dos encarnados, com os algarvios a marcarem o tento de honra por Pedrão (38m).