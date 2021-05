Boavista e Santa Clara empataram esta tarde a três golos nos Açores, em jogo da 30.ª jornada da Liga. Num jogo com duas reviravoltas, os axadrezados deixaram escapar a vitória no último lance, com um golo de Fábio Cardoso.

Alberth Elis foi a figura do encontro, ao bisar para o Boavista.

Veja o resumo: