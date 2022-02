O FC Porto fez o 1-1 no marcador ante o Gil Vicente aos 66 minutos de jogo, por Evanilson.

No Estádio do Dragão, no duelo da 24.ª jornada da I Liga, o avançado dos azuis e brancos fez apenas durar quatro minutos a desvantagem da equipa de Sérgio Conceição.

O golo de Evanilson: