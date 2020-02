O Sporting inaugurou o marcador contra o Boavista aos 13 minutos. Depois de ter marcado ao Basaksehir, na Liga Europa, o avançado esloveno Sporar voltou a fazer balançar as redes.



Livre marcado na direita, bem aproveitado pelo atacante do Sporting, ficando a dúvida se Battaglia toca ainda na bola com a cabeça ou não.



VÍDEO: o golo de Sporar ao Boavista