O FC Porto venceu em Guimarães por 2-1 e passou a estar apenas a um ponto do líder Benfica.



Os golos dos dragões foram marcados por Douglas (autogolo) e Marega, com o Vitória a responder por Bruno Duarte.



O jogo da Cidade-Berço ficou estragado com a saída de Moussa Marega da partida, em reação a intoleráveis cânticos racistas.