O Arouca venceu este sábado em Guimarães, por 2-0, em jogo da 24.ª jornada da Liga.

Mújica e Antony fizeram na segunda parte os golos do triunfo dos arouquenses, que com este resultado sobem à condição ao 6.º lugar e ficam com 37 pontos, menos três do que o Vitória, que é 5.º classificado.