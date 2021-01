Varzim e Vilafranquense empataram 1-1, em partida da 14.ª jornada da II Liga, em que as equipas dividiram o ascendente em cada uma das partes do desafio.

Os poveiros, melhores na etapa inicial, inauguraram o marcador, por Irobiso (12m), mas os visitantes, que estiveram melhor na segunda parte, empataram por André Claro (61m).

O resultado não permite ao Varzim, que esta semana prescindiu do treinador Miguel Leal, deixar o último lugar da classificação, agora com sete pontos, mas quebrou uma série de cinco derrotas consecutivas, enquanto que o Vilafranquense segue no 12.º lugar, com 15 pontos.

Entretanto, Leixões e Sp. Covilhã também empataram, neste caso, sem golos, num jogo em que Beto, guarda-redes da equipa de Matosinhos, defendeu uma grande penalidade de Filipe já nos instantes finais do jogo. No final da partida, João Eusébio anunciou que vai deixar comando técnico da equipa para reassumir as funções de coordenador do futebol.