Quique Setién já não é treinador do Villarreal.

A saída do treinador do submarino amarelo do comando técnico da equipa foi oficializada esta terça-feira, depois de um início de campeonato com apenas uma vitória e três derrotas, a última das quais em Cádiz.

Setién chegou ao Villarreal em outubro de 2022, depois da saída de Unai Emery para o Aston Villa: na época passada, conseguiu o quinto lugar na La Liga e consequente apuramento para a Liga Europa.

O diretor de futebol Miguel Ángel Tena, vai assumir de forma interina o comando técnico e orientará o treino desta quarta-feira.