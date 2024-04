«O Vitória não se pode desviar do percurso», depois de um surpreendente triunfo no Dragão sobre o FC Porto, na última jornada.

Este é o mote dado pelo treinador Álvaro Pacheco para a receção ao Farense, que pode garantir desde já pelo menos o 5.º lugar e o apuramento para as provas europeias do próximo ano.

«A nossa motivação é a conquista dos três pontos, olhar para o que nos trouxe até aqui, um foco, uma ambição, um espírito, a mentalidade de sermos campeões todos os dias. Foi isso que nos fez chegar a esta altura do campeonato orgulhosos pelo nosso desempenho. Não nos podemos desviar do nosso percurso», realçou o técnico, que leva uma série de cinco vitórias seguidas para o campeonato.

Manu Silva vai cumprir castigo e Ricardo Mangas está em dúvida.

O Vitória ocupa o quinto lugar da prova, com 56 pontos, em igualdade com o quarto, Sp. Braga, e a dois do terceiro, FC Porto. A equipa de Álvaro Pacheco recebe o Farense às 15h30 de sábado, em Guimarães.