O V. Guimarães está acusado de infrações no âmbito do caso Marega enquanto promotor de jogos de futebol, confirmou à Lusa fonte da Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD).

«[O V. Guimarães] já foi notificado de uma acusação de infrações relacionadas com o não cumprimento de deveres do promotor do espetáculo desportivo», esclareceu fonte da APCVD.

Recorde-se que o jogador do FC Porto abandonou o terreno de jogo aos 71 minutos da partida da 21.ª jornada de futebol após atos racistas de adeptos do clube minhoto, que jogava em casa.

O organismo diz ainda que a acusação, que está enquadrada no processo contraordenacional instaurado a 17 de fevereiro, visa «apurar as eventuais responsabilidades contraordenacionais» do V. Guimarães.

Refira-se que o Regulamento Disciplinar da Liga Portuguesa de Futebol Profissional contempla, ao abrigo do artigo 113.º, a punição entre um e três jogos à porta fechada para os clubes que «promovam, consistam ou tolere» comportamentos contra a dignidade humana. No caso em questão, «em função da raça».

Recorde-se que o caso originou uma investigação da PSP às câmaras de vigilância no Estádio D. Afonso Henriques e a abertura de um processo crime do Ministério Público «por atos de discriminação racial».