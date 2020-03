A Câmara Municipal do Porto proibiu, este sábado, todas as esplanadas na cidade, pedindo ao Governo português que declare o «Estado de Emergência Nacional» devido à pandemia do novo coronavírus (covid-19).

Em comunicado, a autarquia presidida por Rui Moreira refere que, apesar das medidas anunciadas na sexta-feira, entre elas o fecho de parques infantis e de estacionamento, além da suspensão de feiras e mercados municipais, «parece haver ainda quem insista em minimizar a ameaça e mantenha um elevado nível de convivência social no espaço público».

Leia mais desenvolvimentos no sítio da TVI24.