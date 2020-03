Tal como acontece com o plantel principal de futebol, as equipas de formação do FC Porto também viram a atividade suspensa devido ao surto de coronavírus. Para além disso, o clube decidiu suspender o funcionamento das escolas de futebol Dragon Force até 29 de março.

Os dragões fecharam as escolas até final do mês mas enviaram trabalhos de casa para os jovens. Para além de um plano de treino para os próximos cinco dias, a Dragon Force definiu uma série de atividades pedagógicas e didáticas para os miúdos e os respetivos pais.

Os jovens serão confrontados com propostas de leitura, escrita, desenho, ciência, geografia e nutrição, entre outros. Pelo meio, terão de superar um desafio diário de futebol, apresentado nas redes sociais do FC Porto, com utensílios que podem ser encontrados em casa. Cadeiras, por exemplo, a servirem como obstáculos. O Dragon Force Home Challenge arrancou nesta sexta-feira, com o primeiro desafio.