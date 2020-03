O FC Porto anunciou, esta sexta-feira, que o plantel vai trabalhar a partir de casa, com regras específicas a nível de treino e alimentação.

«Os nossos jogadores trabalharão em casa com um plano personalizado de treino e alimentação», refere uma nota do emblema azul e branco, publicada através das redes sociais.

Este foi o primeiro dia em que a equipa orientada por Sérgio Conceição não treinou de forma conjunta, em virtude de toda a suspensão da atividade desportiva, como medida preventiva à pandemia do novo coronavírus (covid-19).

De recordar que a Liga suspendeu toda a atividade desportiva nos campeonatos profissionais por tempo indeterminado, na quinta-feira.

«Eles perceberam que isto podia chegar a este ponto»

O médico do FC Porto, Nélson Puga, explicou esta sexta-feira que os atletas «vão poder treinar em suas casas» e «serão monitorizados à distância».

«Vamos disponibilizar um serviço para poder fazer chegar refeições para que eles evitem, o mais possível, ter que aceder a espaços exteriores e de contacto, para minimizar riscos de contágio», explicou Nélson Puga, admitindo que os jogadores perceberam que as medidas preventivas podiam chegar a este ponto.

«Perceberam a dimensão do problema, já tinham acatado todas as resoluções que nós tínhamos adotado, já tinham implementado as medidas de restrição social, de etiqueta respiratória, de melhores cuidados de higienização. Perceberam que, a cada dia, nós íamos atualizando aquilo que ia acontecendo. Comos nós viemos a adaptar medidas em função da evolução dos acontecimentos, eles perceberam que isto podia chegar a este ponto. Acataram com tranquilidade, mas penso que vão fazê-lo com um sentido de dever cívico muito grande, portanto vão fazer perceber às pessoas a importância destas restrições sociais e destas medidas», detalhou.

Puga reforçou que os jogadores ficam «confinados às suas casas» e que a equipa médica está «em permanente contacto com eles através das redes sociais».

«Vai ser promovida, através da Liga, uma reunião de três em três dias para atualizar procedimentos e adaptar as medidas que agora foram tomadas», antecipou também Nélson Puga, não dando um prazo para mudança nos hábitos externos.

«A retoma terá que acontecer quando se entrar numa fase recessiva e quando as notícias do combate à pandemia começarem a ser mais positivas, mais de acordo com aquilo que foram as recomendações da Direção-Geral de Saúde e das entidades diretamente envolvidas e responsáveis pela monitorização deste problema», apontou.