Há quatro portugueses no ranking dos melhores treinadores da temporada, atualizado esta terça-feira pela conceituada revista inglesa Four Four Two. Abel Ferreira, líder do Palmeiras, e Ruben Amorim, novo campeão de Portugal, estão mesmo nos vinte primeiros desta lista que, desta vez, não conta com José Mourinho.

Uma lista novamente liderada por Pep Guardiola, treinador do Manchester City, seguido por Jürgen Klopp (Liverpool) e, desta vez, com Xabi Alonso (Bayer Leverkusen) a ultrapassar Carlo Ancelotti (Real Madrid) no último lugar do pódio, depois da sensacional temporada na Bundesliga (campeão) e também na Liga Europa.

Abel Ferreira é, depois, o primeiro português a aparecer nesta lista, no 13.º lugar, atrás de Roberto de Zerbi (Brighton), mas à frente de Thomas Tuchel (Bayern Munique). A Four Four Two compara o treinador do Palmeiras aos coelhos do anuncio da Duracell, pela energia que tem junto ao banco, e destaca a forma como conseguiu mudar a mentalidade no clube paulista que lhe permitiu a conquistar quase tudo o que havia para conquistar.

Logo a seguir, no ranking, destaca-se Ruben Amorim, o novo campeão de Portugal, no 16.º lugar, com a revista inglesa a destacar o interesse de vários clubes da Premier League na contratação do treinador do Sporting.

Além de Rúben Amorim, há mais dois treinadores da liga portuguesa neste ranking de 50 treinadores. Roger Schmidt, treinador do Benfica, está no 33.º lugar, enquanto Sérgio Conceição, líder do FC Porto, é o 45.º.

Voltando aos treinadores portugueses, destaque ainda para Marco Silva, treinador do Fulham, que está no 37.º lugar, ainda à frente do selecionador de Portugal, Roberto Martínez, que aparece apenas na penúltima posição deste ranking.

Clique na galeria associada para conferir os 20 melhores treinadores deste ranking da Four Four Two