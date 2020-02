Com o Vitória de Guimarães a atravessar um mau momento no que aos resultados diz respeito, Ivo Viera assume que é necessária «uma cara diferente» na deslocação deste sábado ao terreno do Famalicão, concorrente direto na luta pelos lugares europeus. O técnico não considera este jogo como decisivo, mas assume que «pode fazer a diferença» nas contas dos vimaranenses.

«Temos estado aquém na soma de pontos para subir na tabela. Diante de uma equipa forte e motivada temos de ser muito competitivos e muito inteligentes na abordagem estratégica ao jogo. No fundo, é preciso mudar o rumo dos resultados porque a equipa não tem conseguido o essencial nos jogos fora de casa, apesar de fazer pela vida», referiu o treinador em conferência de imprensa.

Sem rodeios, Ivo Vieira diz sentir a equipa motivada para dar a volta a este mau momento. «Há tristeza, o que é natural quando os resultados não acontecem. Cabe-me a mim e aos atletas fazer tudo para que possamos alterar este momento, que é menos bom. Assumimos isso, não vale a pena estar aqui a enganar as pessoas porque podemos fazer melhor e queremos fazer melhor. É uma questão de interpretar o jogo focados, acreditando no que fazemos. Temos a noção perfeita que a equipa trabalha para ter outros resultados, mas não tem tido essa felicidade. A sorte e a felicidade dão muito trabalho, temos de correr atrás dela», vincou.

Em relação ao Famalicão, o técnico do Vitória diz que a temporada famalicense «é quase de luxo», estando neste momento no quarto lugar. «Este jogo pode não ser decisivo, porque ainda há muitos jogos por fazer, mas poderá fazer a diferença. É um adversário direto, que tem feito um campeonato quase de luxo, muito competente. É das equipas mais fortes da Liga, tem fio de jogo, é muito bem organizada nos seus processos. Temos capacidade, se formos organizados e competitivos, de tirar um resultado positivo diante de um adversário forte como nós. A procura de pontos é primordial para o nosso objectivo», atirou.

De resto, Ivo Vieira não acredita que o Vitória possa tirar partido do facto de o Famalicão estar a meio de uma eliminatória da Taça de Portugal frente ao Benfica, que pode dar acesso à final do Jamor. «Ganhar não cansa. O Famalicão não ganhou o jogo da taça mas teve um desempenho muito bom e está numa competição em que pode alcançar a final, o que é motivante. Não podemos pensar que podemos tirar partido de uma situação destas, nem pouco mais ou menos», frisou.

O jogo entre o Famalicão e o V. Guimarães, a contar para a 20.ª jornada da Liga, está agendado para as 15horas deste sábado.